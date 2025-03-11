“Скинув амуніцію і стрибнув” – врятований на Харківщині рибалка про поліціянта
Нацполіція Харківської області опублікувала відео, як витягали з крижаної води рибалку. На допомогу прийшов поліціянт, який стрибнув у ополонку.
“Чоловік майже дві години не міг вибратися з води. Щоб не гаяти часу й урятувати його життя, поліцейський пірнув у річку”, – прокоментували відео у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Подробиці події розповіли безпосередні учасники.
“Хлопець такий молоденький, чорнявий, він взагалі скинув амуніцію, роздягнуся і стрибнув у воду та став підштовхувати ДСНСників, щоб скоріше до мене дістатися. Вважай, я дві години пробув у воді. Хлопцям просто велика подяка”, – поділився телефоном рибалка.
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Поліціянт розповів: їм із напарником надійшов виклик, що людині потрібна допомога. На місце прибули й рятувальники ДСНС. Щоб дістатися чоловіка, який провалився під кригу на ставку, рятувальники використали надувний човен. Допомога поліціянта знадобилася, щоб прискорити просування човна у бік потопельника. Щоб дістатися його, довелося ламати кригу руками. Коли група наблизилася до потерпілого, йому змогли кинути рятівне коло та витягнути.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 15:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція Харківської області опублікувала відео, як витягали з крижаної води рибалку. На допомогу прийшов поліціянт, який стрибнув у ополонку".