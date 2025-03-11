Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

“Скинув амуніцію і стрибнув” – врятований на Харківщині рибалка про поліціянта

Події 15:37   11.03.2025
Оксана Горун
“Скинув амуніцію і стрибнув” – врятований на Харківщині рибалка про поліціянта

Нацполіція Харківської області опублікувала відео, як витягали з крижаної води рибалку. На допомогу прийшов поліціянт, який стрибнув у ополонку.

“Чоловік майже дві години не міг вибратися з води. Щоб не гаяти часу й урятувати його життя, поліцейський пірнув у річку”, – прокоментували відео у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Подробиці події розповіли безпосередні учасники.

“Хлопець такий молоденький, чорнявий, він взагалі скинув амуніцію, роздягнуся і стрибнув у воду та став підштовхувати ДСНСників, щоб скоріше до мене дістатися. Вважай, я дві години пробув у воді. Хлопцям просто велика подяка”, – поділився телефоном рибалка.

Читайте також: На вулиці +17: семеро рибалок провалилися під лід за добу на Харківщині (фото)

Поліціянт розповів: їм із напарником надійшов виклик, що людині потрібна допомога. На місце прибули й рятувальники ДСНС. Щоб дістатися чоловіка, який провалився під кригу на ставку, рятувальники використали надувний човен. Допомога поліціянта знадобилася, щоб прискорити просування човна у бік потопельника. Щоб дістатися його, довелося ламати кригу руками. Коли група наблизилася до потерпілого, йому змогли кинути рятівне коло та витягнути.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Різке загострення на Куп’янському напрямку: 40 атак нарахував Генштаб
Різке загострення на Куп’янському напрямку: 40 атак нарахував Генштаб
11.03.2025, 16:49
Синєгубов заговорив про диференціацію тривог по районах Харкова: реакція мерії
Синєгубов заговорив про диференціацію тривог по районах Харкова: реакція мерії
11.03.2025, 16:15
Розмінували 30 тис. га, залишилося 1,2 млн: що прискорить очищення Харківщини
Розмінували 30 тис. га, залишилося 1,2 млн: що прискорить очищення Харківщини
11.03.2025, 16:05
“Скинув амуніцію і стрибнув” – врятований на Харківщині рибалка про поліціянта
“Скинув амуніцію і стрибнув” – врятований на Харківщині рибалка про поліціянта
11.03.2025, 15:37
Вбивство письменника Вакуленка: в Харкові відбудеться суд
Вбивство письменника Вакуленка: в Харкові відбудеться суд
11.03.2025, 14:59
Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради
Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради
11.03.2025, 14:27

Новини за темою:

11:29
У Харкові чоловік намагався вистрибнути з третього поверху: що сталося (відео)
09:10
У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС
12:45
Кота врятували з-під завалів після ракетного удару по Харкову – ДСНС
12:07
Впав вдома й не міг встати: копи врятували літнього чоловіка у Харкові
12:26
Удар КАБ по Харкову: як рятували людей зі зруйнованих квартир (відео)

Ви читали новину: «“Скинув амуніцію і стрибнув” – врятований на Харківщині рибалка про поліціянта»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 15:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція Харківської області опублікувала відео, як витягали з крижаної води рибалку. На допомогу прийшов поліціянт, який стрибнув у ополонку".