Оккупанты атаковали Харьков и область дронами: Синегубов о последствиях

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ударов РФ по Харьковщине в сутки.

🔹 По данным Синегубова, в 04:30 россияне сбросили КАБ на Казачью Лопань. Там поврежден жилой дом.

🔹 В 03:08 в селе Бугаевка в результате удара «Шахеда» горело складское здание.

🔹 В 00:55 под атакой БпЛА был Харьков. «Шахед» попал в дерево в Шевченковском районе, добавил глава ХОВА. Пострадала 51-летняя женщина – у нее острая реакция на стресс. Повреждены два частных дома (стекло окон), гараж и хозяйственная постройка.

🔹 В 23:40 «Шахед» ударил по поселку Серый Яр. Без пострадавших.

🔹 В 23:14 в Дергачевской громаде в результате падения БпЛА поврежден частный дом.

🔹 Под обстрелом в 22:00 было село Бугаевка. Там повреждены шесть частных домов и уличный газопровод.

🔹 В 16:34 в Киевском районе Харькова в лесополосе обнаружили остатки БпЛА типа «Шахед».

🔹 Два БпЛА попали в землю на открытой территории в 15.30 в селе Стецковка.

🔹 В поле возле ​​села Терновая обнаружили остатки «Шахеда» в 12:14.

Напомним, около 01:00 по Харькову прилетел БпЛА типа «Шахед». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район. Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами. Один человек получил острую реакцию на стресс. В результате атаки БпЛА ночью повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.