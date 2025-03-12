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Что пострадало из-за ночного «прилета» БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС

Происшествия 08:43   12.03.2025
Виктория Яковенко
Что пострадало из-за ночного «прилета» БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В результате атаки БпЛА ночью повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка в Шевченковском районе Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Пострадал один человек», – рассказали спасатели.

По их данным, за сутки в Харьковской области зафиксированы два пожара, вызванные вражескими обстрелами в Чугуевском и Купянском районах области на территории гражданских предприятий.

«В целом пожарные ликвидировали 21 пожар в экосистемах на общей площади около 12 га», — добавили пожарные.

Напомним, около 01:00 по Харькову прилетел БпЛА типа «Шахед». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район. Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами. Один человек получил острую реакцию на стресс.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 08:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки БпЛА ночью повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка в Шевченковском районе Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".