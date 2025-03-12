Что пострадало из-за ночного «прилета» БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС
В результате атаки БпЛА ночью повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка в Шевченковском районе Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Пострадал один человек», – рассказали спасатели.
По их данным, за сутки в Харьковской области зафиксированы два пожара, вызванные вражескими обстрелами в Чугуевском и Купянском районах области на территории гражданских предприятий.
«В целом пожарные ликвидировали 21 пожар в экосистемах на общей площади около 12 га», — добавили пожарные.
Напомним, около 01:00 по Харькову прилетел БпЛА типа «Шахед». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район. Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами. Один человек получил острую реакцию на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 08:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки БпЛА ночью повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка в Шевченковском районе Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".