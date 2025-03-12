Утром РФ ракетами атаковала Кривой Рог: известно о погибшей и пострадавших
Утром враг совершил двойную ракетную атаку на город Кривой Рог.
Дополнено в 09:34. Уже известно о девяти пострадавших в Кривом Роге, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Семь госпитализированы, из них трое – в тяжелом состоянии. Под прицелом находились гражданские объекты. Повреждены инфраструктура, многоэтажки, админздания, автобусы, гаражи, более полутора десятков легковых автомобилей, магазины, учебное заведение. Пожары, возникшие из-за попадания, уже потушили», — отметил Лысак.
Дополнено в 08:50. Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до пяти, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 года – в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно», – рассказал Лысак.
В результате атаки очень много поврежденных многоквартирных домов, других гражданских объектов и объектов бизнеса, добавил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
08:26. О баллистике, которая летела на Кривой Рог, в Воздушных силах ВСУ сначала предупреждали в 07:17.
О еще одной скоростной цели в том направлении сообщали в ВС ВСУ около 07:40.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что попадание зафиксировали в объект гражданской инфраструктуры. Из-за «прилета» произошел пожар.
«Предварительно известно о нескольких пострадавших, госпитализированных в больницу», — рассказал Вилкул.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил, что из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет.
Лысак также уточнил, что пострадавших в результате атаки — двое. 41-летнюю женщину госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще одной потерпевшей 78 лет помощь оказали на месте.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: баллистика, кривой рог, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 09:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром враг совершил двойную ракетную атаку на город Кривой Рог.".