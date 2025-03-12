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Вранці РФ ракетами атакувала Кривий Ріг: відомо про загиблу та постраждалих

Події 09:34   12.03.2025
Вікторія Яковенко
Вранці РФ ракетами атакувала Кривий Ріг: відомо про загиблу та постраждалих Фото: Сергій Лисак

Зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на місто Кривий Ріг.

Доповнено о 09:34. Вже відомо про дев’ятьох постраждалих у Кривому Розі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Семеро ушпиталені, з них троє – у важкому стані. Під прицілом були цивільні об’єкти. Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили», – зазначив Лисак.

Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак

Доповнено о 08:50. Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до п’яти, інформує начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно», – розповів Лисак.

Внаслідок атаки дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об’єктів та об’єктів бізнесу, додав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

08:26. Про балістику, яка летіла на Кривий Ріг, у Повітряних силах ЗСУ спершу попереджали о 07:17.

Про ще одну швидкісну ціль у тому напрямку повідомляли у ПС ЗСУ близько 07:40.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що влучання зафіксували в об’єкт цивільної інфраструктури. Через «приліт» сталася пожежа.

«Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні», – розповів Вілкул.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив, що через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років.

Лисак також уточнив, що постраждалих внаслідок атаки – двоє. 41-річну жінку шпиталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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