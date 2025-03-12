Понад 20 разів атакував ворог на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
На Харківському напрямку супротивник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
Крім цього, ворог вдарив з авіації в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне.
На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.
«Загалом, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 08:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.".