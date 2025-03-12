Чи має армія РФ просування на Харківщині: дані ISW (карти)
11 березня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку, однак просувань не мають, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, 10 та 11 березня окупанти атакували в районах Глибокого і Вовчанська.
На Куп’янському напрямку, росіяни намагалися йти вперед поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки і Кругляківки, продовжили в ISW.
«Російський мілітарист заявив, що українські війська контратакували в районі Синьківки (на північний схід від Куп’янська)», – зазначили аналітики.
Не має успіхів ворог і на Лиманському напрямку, констатують в ISW. Зокрема, 10 і 11 березня війська РФ продовжували наступальні операції на північний схід від Борової у районах Лозової, Загризового і Богуславки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, аналитики, атаки, продвижение, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 07:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку, однак просувань не мають, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".