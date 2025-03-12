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Чи має армія РФ просування на Харківщині: дані ISW (карти)

Фронт 07:00   12.03.2025
Вікторія Яковенко
Чи має армія РФ просування на Харківщині: дані ISW (карти)

11 березня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку, однак просувань не мають, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 10 та 11 березня окупанти атакували в районах Глибокого і Вовчанська.

север Харьковщины
Карта: ISW

На Куп’янському напрямку, росіяни намагалися йти вперед поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки і Кругляківки, продовжили в ISW.

«Російський мілітарист заявив, що українські війська контратакували в районі Синьківки (на північний схід від Куп’янська)», – зазначили аналітики.

Купянщина
Карта: ISW

Не має успіхів ворог і на Лиманському напрямку, констатують в ISW. Зокрема, 10 і 11 березня війська РФ продовжували наступальні операції на північний схід від Борової у районах Лозової, Загризового і Богуславки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 07:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку, однак просувань не мають, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".