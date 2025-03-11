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Робота СОУ дає свої результати – речник НГУ про північ Харківщини (відео)

Фронт 19:36   11.03.2025
Олена Нагорна
Робота СОУ дає свої результати – речник НГУ про північ Харківщини (відео) Скриншот

На півночі Харківщини російські військові ведуть бойові дії низької інтенсивності, тоді як на Куп’янському напрямку зосереджують доволі значні зусилля на спробах розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл, зокрема у районі селища Дворічна.

Про це розповів в етері національного телемарафону речник Нацгвардії Руслан Музичук.

На півночі Харківщини, за його словами, останніми днями росіяни намагаються штурмувати в районі Вовчанська. На цьому напрямку великого нарощування сил супротивника не спостерігають.

“Та робота, яка була проведена за останні місяці підрозділами СОУ і нашою, зокрема, 13-ю бригадою “Хартія”, дає свої результати, – сказав Музичук. – У першу чергу щодо побудови лінії оборони, взагалі укріплення лінії оборони. І друге, що і логістичні шляхи, і шляхи, які противник намагається використовувати для висунення своєї піхоти, для доставлення боєкомплектів, для поповнення взагалі логістики, вони, якщо так можна сказати, простріляні. І саме це дає змогу ще на початкових етапах знищувати логістику, взагалі те, що ми називаємо наступальним потенціалом противника”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

На Куп’янському напрямку, повідомив Музичук, СОУ також вживають заходів для недопущення нарощування ворожих сил.

“Разом з тим ми бачимо, що противник намагається укріплювати свої позиції, концентрує зусилля в районі, де раніше проводилися великі механізовані штурми, в районах Піщаного, Кругляківки та Сенькового. Наші оператори БпЛА, які застосовують дрони шляхом скидів боєприпасів, на цих ділянках традиційно знищують досить велику кількість техніки противника – бронетехніки та автомобільної. Ну і також це робота з завдання ударів по артилерійських складах боєкомплектів, аби не давати противнику з близької відстані мати змогу застосовувати артилерійське та мінометне озброєння”, – зазначив Музичук.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини російські військові ведуть бойові дії низької інтенсивності, тоді як на Куп’янському напрямку намагаються розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл".