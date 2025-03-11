Работа СОУ дает свои результаты — спикер НГУ о севере Харьковщины (видео)

На севере Харьковщины российские военные ведут боевые действия низкой интенсивности, тогда как на Купянском направлении сосредотачивают довольно значительные усилия на попытках расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол, в частности в районе поселка Двуречная.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

На севере Харьковщины, по его словам, в последние дни россияне пытаются штурмовать в районе Волчанска. На этом направлении большого наращивания сил противника не наблюдается.

«Та работа, которая была проведена за последние месяцы подразделениями СОУ и нашей, в частности, 13-й бригадой «Хартия», дает свои результаты, — сказал Музычук. — В первую очередь по построению линии обороны, вообще укреплению линии обороны. И второе, что и логистические пути, и пути, которые противник пытается использовать для выдвижения своей пехоты, для доставки боекомплектов, для пополнения вообще логистики, они простреляны. И именно это позволяет еще на начальных этапах уничтожать логистику, вообще то, что мы называем наступательным потенциалом противника».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

На Купянском направлении, сообщил Музычук, СОУ также принимают меры для недопущения наращивания вражеских сил.

«Вместе с тем мы видим, что противник пытается укреплять свои позиции, концентрирует усилия в районе, где ранее проводились крупные механизированные штурмы, в районах Песчаного, Кругляковки и Сеньково. Наши операторы БпЛА, которые применяют дроны путем сбросов боеприпасов, на этих участках традиционно уничтожают достаточно большое количество техники противника — бронетехники и автомобильной. Ну и также это работа по нанесению ударов по артиллерийским складам боекомплектов, чтобы не давать противнику с близкого расстояния иметь возможность применять артиллерийское и минометное вооружение», — отметил Музычук.