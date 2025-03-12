Имеет ли армия РФ продвижение на Харьковщине: данные ISW (карты)
11 марта ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины и Купянском направлении, однако продвижений у них нет, сообщает Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, 10 и 11 марта оккупанты атаковали в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении россияне пытались идти вперед вблизи Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кругляковки, продолжили в ISW.
«Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали в районе Синьковки (к северо-востоку от Купянска)», — отметили аналитики.
Нет успехов у врага и на Лиманском направлении, констатируют в ISW. В частности, 10 и 11 марта войска РФ продолжали наступательные операции северо-восточнее Боровой в районах Лозовой, Загрызово и Богуславки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, атаки, продвижение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 07:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 марта ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины и Купянском направлении, однако продвижений у них нет, сообщает Институт изучения войны (ISW).".