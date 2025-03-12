Имеет ли армия РФ продвижение на Харьковщине: данные ISW (карты)

11 марта ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины и Купянском направлении, однако продвижений у них нет, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 10 и 11 марта оккупанты атаковали в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении россияне пытались идти вперед вблизи Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кругляковки, продолжили в ISW.

«Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали в районе Синьковки (к северо-востоку от Купянска)», — отметили аналитики.

Нет успехов у врага и на Лиманском направлении, констатируют в ISW. В частности, 10 и 11 марта войска РФ продолжали наступательные операции северо-восточнее Боровой в районах Лозовой, Загрызово и Богуславки.