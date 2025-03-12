Более 20 раз атаковал враг на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Кроме того, враг ударил из авиации в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.

На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.

«В целом, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 156 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2285 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.