Более 20 раз атаковал враг на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
Кроме того, враг ударил из авиации в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.
На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.
«В целом, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 156 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2285 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 08:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.".