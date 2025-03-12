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Ночью по Харькову ударил «Шахед» — Терехов

Происшествия 06:24   12.03.2025
Виктория Яковенко
Ночью по Харькову ударил «Шахед» — Терехов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Около 01:00 в Харькове был слышен взрыв. Известно, что по городу прилетел БпЛА типа «Шахед».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Шевченковский район города.

Позже мэр уточнил, что вражеский БпЛА попал между частными домами.

«Повреждено несколько дворов. Пожара нет», – отметил Терехов.

Мэр рассказал, что на месте падения «Шахеда» – один человек с острой реакцией на стресс.

«Ему на месте оказывают медицинскую помощь», – сообщил городской голова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 06:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 01:00 в Харькове был слышен взрыв. Известно, что по городу прилетел БпЛА типа «Шахед».".