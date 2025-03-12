Вночі по Харкову вдарив «шахед» – Терехов
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Близько 01:00 у Харкові було чутно вибух. Відомо, що по місту прилетів БпЛА типу «Шахед».
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Шевченківський район міста.
Пізніше міський голова уточнив, що ворожий БпЛА влучив між приватними будинками.
«Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає», – зазначив Терехов.
Мер розповів, що на місці падіння «шахеда» – одна людина з гострою реакцією на стрес.
«Їй на місці надають медичну допомогу», – повідомив міський голова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 06:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 01:00 у Харкові було чутно вибух. Відомо, що по місту прилетів БпЛА типу «Шахед».".