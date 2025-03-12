Вночі по Харкову вдарив «шахед» – Терехов

Близько 01:00 у Харкові було чутно вибух. Відомо, що по місту прилетів БпЛА типу «Шахед».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Шевченківський район міста.

Пізніше міський голова уточнив, що ворожий БпЛА влучив між приватними будинками.

«Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає», – зазначив Терехов.

Мер розповів, що на місці падіння «шахеда» – одна людина з гострою реакцією на стрес.

«Їй на місці надають медичну допомогу», – повідомив міський голова.