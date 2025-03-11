Пів трильйона гривень: розмір шкоди екології Харківщини від війни оновили

Загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії Росії, оновила екоінспекція. Станом на 7 березня він становив понад 506 мільярдів гривень.

Інфографіку, що ілюструє шкоду у розрізі впливу на земельні, водні ресурси та атмосферу, опублікували у фейсбуці Державної екологічної інспекції в Харківській області.

Найбільших збитків – у розмірі близько 502 мільярдів гривень – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 542,5 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 мільярда гривень.

86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 370,4 мільйона кубометрів води росіяни самовільно забрали. Загальні збитки від зазначених дій – понад 54 мільйони гривень.

“Це не просто сумна статистика — за кожною цифрою стоять загрози для здоров’я людей та руйнівний вплив на екосистеми. Війна триває, а природі знадобляться десятиліття, щоб відновитися”, — наголосили в екоінспекції.