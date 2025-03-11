Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили
Общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии России, обновила экоинспекция. По состоянию на 7 марта он составил более 506 миллиардов гривен.
Инфографику, иллюстрирующую вред в разрезе влияния на земельные, водные ресурсы и атмосферу опубликовали в Facebook Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
Наибольший ущерб — в размере около 502 миллиардов гривен — региону был нанесен в результате засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.
Ущерб в результате выбросов 542,5 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 миллиарда гривен.
86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 370,4 миллиона кубометров воды россияне самовольно забрали. Общий ущерб от указанных действий — более 54 миллионов гривен.
«Это не просто печальная статистика — за каждой цифрой стоят угрозы для здоровья людей и разрушительное влияние на экосистемы. Война продолжается, а природе понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться, — подчеркнули в экоинспекции.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 21:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии России, обновила экоинспекция. Он составил более 506 миллиардов гривен.".