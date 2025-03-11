Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили

Общество 21:29   11.03.2025
Елена Нагорная
Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии России, обновила экоинспекция. По состоянию на 7 марта он составил более 506 миллиардов гривен.

Инфографику, иллюстрирующую вред в разрезе влияния на земельные, водные ресурсы и атмосферу опубликовали в Facebook Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Ущерб экологии Харьковщины
Инфографика Государственной экологической инспекции в Харьковской области

Наибольший ущерб — в размере около 502 миллиардов гривен — региону был нанесен в результате засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 542,5 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 миллиарда гривен.

86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 370,4 миллиона кубометров воды россияне самовольно забрали. Общий ущерб от указанных действий — более 54 миллионов гривен.

«Это не просто печальная статистика — за каждой цифрой стоят угрозы для здоровья людей и разрушительное влияние на экосистемы. Война продолжается, а природе понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться, — подчеркнули в экоинспекции.

Читайте также: Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было
В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было
11.03.2025, 18:48
США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии
США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии
11.03.2025, 20:42
Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока
Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока
11.03.2025, 18:41
Штрафы ТЦК: сколько долгов на Харьковщине, подсчитали аналитики
Штрафы ТЦК: сколько долгов на Харьковщине, подсчитали аналитики
10.03.2025, 13:36
Новости Харькова — главное 11 марта: 40 боев на Купянском направлении
Новости Харькова — главное 11 марта: 40 боев на Купянском направлении
11.03.2025, 21:41
Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили
Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили
11.03.2025, 21:29

Новости по теме:

20:59
Воздух прогреется до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта
19:36
Работа СОУ дает свои результаты — спикер НГУ о севере Харьковщины (видео)
18:48
В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было
18:41
Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока
17:26
Синегубов заговорил о дифференциации тревог по районам Харькова: ответ мэрии

Вы читали новость: «Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 21:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии России, обновила экоинспекция. Он составил более 506 миллиардов гривен.".