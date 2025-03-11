Полтриллиона гривен: ущерб экологии Харьковщины в результате войны обновили

Общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии России, обновила экоинспекция. По состоянию на 7 марта он составил более 506 миллиардов гривен.

Инфографику, иллюстрирующую вред в разрезе влияния на земельные, водные ресурсы и атмосферу опубликовали в Facebook Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Наибольший ущерб — в размере около 502 миллиардов гривен — региону был нанесен в результате засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 542,5 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 миллиарда гривен.

86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 370,4 миллиона кубометров воды россияне самовольно забрали. Общий ущерб от указанных действий — более 54 миллионов гривен.

«Это не просто печальная статистика — за каждой цифрой стоят угрозы для здоровья людей и разрушительное влияние на экосистемы. Война продолжается, а природе понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться, — подчеркнули в экоинспекции.