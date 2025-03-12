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Що постраждало через нічний “приліт” БпЛА у Харкові, повідомили у ДСНС

Події 08:43   12.03.2025
Вікторія Яковенко
Що постраждало через нічний “приліт” БпЛА у Харкові, повідомили у ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Внаслідок атаки БпЛА вночі пошкоджено приватні будинки, гараж та господарча споруда в Шевченківському районі Харкова, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Постраждала одна особа», – розповіли рятувальники.

За їхніми даними, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп’янському районах області на території цивільних підприємств.

«Загалом вогнеборці ліквідували 21 пожежу в екосистемах на загальній площі близько 12 га», – додали вогнеборці.

Нагадаємо, близько 01:00 по Харкову прилетів БпЛА типу «Шахед». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Шевченківський район. Пізніше міський голова уточнив, що ворожий БпЛА влучив між приватними будинками. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Читайте також: Вранці РФ ракетами атакувала Кривий Ріг: відомо про загиблу та постраждалих

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 08:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки БпЛА вночі пошкоджено приватні будинки, гараж та господарча споруда в Шевченківському районі Харкова, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".