Окупанти атакували Харків та область дронами: Синєгубов про наслідки

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ударів РФ по Харківщині за добу.

🔹 За даними Синєгубова, о 04:30 росіяни скинули КАБ на Козачу Лопань. Там пошкоджений житловий будинок.

🔹 О 03:08 в селі Бугаївка внаслідок удару «шахеда» горіла складська будівля.

🔹 О 00:55 під атакою БпЛА був Харків. «Шахед» влучив у дерево в Шевченківському районі, додав голова ХОВА. Постраждала 51-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджені два приватні будинки (скління вікон), гараж та господарча споруда.

🔹 О 23:40 «шахед» вдарив по селищу Сірий Яр. Без постраждалих.

🔹 О 23:14 в Дергачівській громаді внаслідок падіння БпЛА пошкоджений приватний будинок.

🔹 Під обстрілом о 22:00 було село Бугаївка. Там пошкоджені шість приватних будинків та вуличний газогін.

🔹 О 16:34 в Київському районі Харкова у лісосмузі виявили залишки БпЛА типу «Шахед».

🔹 Два БпЛА влучили в землю на відкритій території о 15:30 у селі Стецьківка.

🔹 У полі поблизу села Тернова виявили залишки «шахеда» о 12:14.

Нагадаємо, близько 01:00 по Харкову прилетів БпЛА типу «Шахед». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Шевченківський район. Пізніше міський голова уточнив, що ворожий БпЛА влучив між приватними будинками. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Внаслідок атаки БпЛА вночі пошкоджено приватні будинки, гараж та господарську споруду, повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.