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Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки

Украина 12:09   12.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки Фото: Генштаб ВСУ

В ОТГВ «Харьков» в сводке за 12 марта рассказали о боях на севере области, потерях РФ, а также вражеских обстрелах.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиационных ударов с применением 8 КАБов, задействовали 78 дронов-камикадзе, также совершили 455 обстрелов позиций защитников Украины. Восемь попыток врага атаковать в районе Волчанска и Глубокого успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут ВСУ.

Так за сутки Силы обороны ликвидировали 95 военных РФ, 57 из них – убиты. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял 49 единиц вооружения и военной техники: четыре артсистемы, четыре авто, 32 БпЛА, 50 укрытий, два места для хранения боеприпасов и место для хранения горюче-смазочных материалов.

Читайте также: Более 20 раз атаковал враг на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» в сводке за 12 марта рассказали о боях на севере области, потерях РФ, а также вражеских обстрелах.".