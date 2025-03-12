Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки
В ОТГВ «Харьков» в сводке за 12 марта рассказали о боях на севере области, потерях РФ, а также вражеских обстрелах.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиационных ударов с применением 8 КАБов, задействовали 78 дронов-камикадзе, также совершили 455 обстрелов позиций защитников Украины. Восемь попыток врага атаковать в районе Волчанска и Глубокого успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут ВСУ.
Так за сутки Силы обороны ликвидировали 95 военных РФ, 57 из них – убиты. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял 49 единиц вооружения и военной техники: четыре артсистемы, четыре авто, 32 БпЛА, 50 укрытий, два места для хранения боеприпасов и место для хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 12:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» в сводке за 12 марта рассказали о боях на севере области, потерях РФ, а также вражеских обстрелах.".