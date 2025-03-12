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Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу

Україна 12:09   12.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу Фото: Генштаб ЗСУ

В ОТУВ “Харків” у зведенні за 12 березня розповіли про бої на півночі області, втрати РФ, а також ворожі обстріли.

Минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаційних ударів із застосуванням 8 КАБів, задіяли 78 дронів-камікадзе, також здійснили 455 обстрілів позицій захисників України. Вісім спроб ворога атакувати в районі Вовчанська та Глибокого успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть ЗСУ.

Так, за добу Сили оборони ліквідували 95 військових РФ, 57 з них – убиті. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив 49 одиниць озброєння та військової техніки: чотири артсистеми, чотири авто, 32 БпЛА, 50 укриттів, два місця для зберігання боєприпасів та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Понад 20 разів атакував ворог на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” у зведенні за 12 березня розповіли про бої на півночі області, втрати РФ, а також ворожі обстріли.".