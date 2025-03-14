50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию

50 детей павших защитников будут отдыхать 10 дней в Латвии, сообщила ХОВА.

Благодаря Фонду Говарда Баффета, Укрзалізниці и Посольству Украины в Латвии сегодня началось десятидневное путешествие.

Программа предусматривает бесплатное проживание, питание, экскурсии с гидом по городам Рига, Юрмала и Сигулда.

Харьковские дети посетят «Шоколадную фабрику Laima», где сделают собственные плитки шоколада и полакомятся сладостями.

Побывают в Музее истории и мореплавания Латвии, посетят Рижский зоопарк.

В Сигулде – погрузятся в средневековую жизнь, где посетят замок Ливонского ордена, Новый Сигулдский замок, Турайдский музей-заповедник, площадью 42 гектара, богатый археологическими, архитектурными, историческими и художественными достопримечательностями.

В Юрмале дети познакомятся с достопримечательностями Рижского залива и посетят лесопарк Дзинтари.

Еще дети с Харьковщины поучаствуют в спортивных соревнованиях в таких видах спорта, как доджбол, гандбол, фаербол, мини-футбол и эстафеты.

Посетят государственную гимназию Āgenskalns, где узнают о повседневной жизни латвийских учеников и смогут пообщаться со сверстниками и сравнить украинскую и латвийскую системы образования.