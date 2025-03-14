Live
  • Пт 14.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию

Мир 21:15   14.03.2025
Оксана Якушко
50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию Фото: ХОВА

50 детей павших защитников будут отдыхать 10 дней в Латвии, сообщила ХОВА.

Благодаря Фонду Говарда Баффета, Укрзалізниці и Посольству Украины в Латвии сегодня началось десятидневное путешествие.

Программа предусматривает бесплатное проживание, питание, экскурсии с гидом по городам Рига, Юрмала и Сигулда.

Харьковские дети посетят «Шоколадную фабрику Laima», где сделают собственные плитки шоколада и полакомятся сладостями.

Побывают в Музее истории и мореплавания Латвии, посетят Рижский зоопарк.

В Сигулде – погрузятся в средневековую жизнь, где посетят замок Ливонского ордена, Новый Сигулдский замок, Турайдский музей-заповедник, площадью 42 гектара, богатый археологическими, архитектурными, историческими и художественными достопримечательностями.

В Юрмале дети познакомятся с достопримечательностями Рижского залива и посетят лесопарк Дзинтари.

Еще дети с Харьковщины поучаствуют в спортивных соревнованиях в таких видах спорта, как доджбол, гандбол, фаербол, мини-футбол и эстафеты.

Посетят государственную гимназию Āgenskalns, где узнают о повседневной жизни латвийских учеников и смогут пообщаться со сверстниками и сравнить украинскую и латвийскую системы образования.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Читайте также: «Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)
«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)
14.03.2025, 16:43
В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
14.03.2025, 15:15
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
14.03.2025, 13:43
16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК
16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК
14.03.2025, 18:44
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
14.03.2025, 22:15
50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию
50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию
14.03.2025, 21:15

Новости по теме:

12:12
В Харькове бойцовские собаки загрызли шпица – история хозяйки, данные НПУ
10:22
Искусственный интеллект: 4 совета родителям дала IT-шница из Кремниевой долины
20:22
В каком районе Харькова может открыться следующая подземная школа: данные мэра
17:02
Россияне просто изменили подход – Терехов о январе 2025 года в Харькове
12:33
Терехов сообщил, какой процент детей в Харькове учится под землей

Вы читали новость: «50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 21:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50 детей павших защитников будут отдыхать 10 дней в Латвии, сообщила ХОВА.".