50 детей павших воинов ВСУ с Харьковщины поехали на отдых в Латвию
50 детей павших защитников будут отдыхать 10 дней в Латвии, сообщила ХОВА.
Благодаря Фонду Говарда Баффета, Укрзалізниці и Посольству Украины в Латвии сегодня началось десятидневное путешествие.
Программа предусматривает бесплатное проживание, питание, экскурсии с гидом по городам Рига, Юрмала и Сигулда.
Харьковские дети посетят «Шоколадную фабрику Laima», где сделают собственные плитки шоколада и полакомятся сладостями.
Побывают в Музее истории и мореплавания Латвии, посетят Рижский зоопарк.
В Сигулде – погрузятся в средневековую жизнь, где посетят замок Ливонского ордена, Новый Сигулдский замок, Турайдский музей-заповедник, площадью 42 гектара, богатый археологическими, архитектурными, историческими и художественными достопримечательностями.
В Юрмале дети познакомятся с достопримечательностями Рижского залива и посетят лесопарк Дзинтари.
Еще дети с Харьковщины поучаствуют в спортивных соревнованиях в таких видах спорта, как доджбол, гандбол, фаербол, мини-футбол и эстафеты.
Посетят государственную гимназию Āgenskalns, где узнают о повседневной жизни латвийских учеников и смогут пообщаться со сверстниками и сравнить украинскую и латвийскую системы образования.
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- Категории: Мир, Харьков; Теги: діти, дети, Латвия, отдых, погибшие защитники Украины, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 21:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50 детей павших защитников будут отдыхать 10 дней в Латвии, сообщила ХОВА.".