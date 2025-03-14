50 дітей полеглих воїнів ЗСУ з Харківщини поїхали на відпочинок до Латвії

50 дітей полеглих захисників відпочиватимуть 10 днів у Латвії, повідомила ХОВА.

Завдяки Фонду Говарда Баффета, «Укрзалізниці» і Посольства України в Латвії сьогодні розпочалася десятиденна подорож.

Програма передбачає безоплатне проживання, харчування, екскурсії з гідом містами Рига, Юрмала та Сігулда. Харківські діти відвідають «Шоколадну фабрику Laima», де зроблять власні плитки шоколаду та поласують солодощами. Побувають у Музеї історії та мореплавства Латвії, відвідають Ризький зоопарк.

У Сігулді – поринуть у середньовічне життя де відвідають замок Лівонського ордену, Новий Сігулдський замок, Турайдський музей-заповідник, площею 42 гектари, багатий археологічними, архітектурними, історичними та художніми пам’ятками.

У Юрмалі на дітей чекає знайомство із піщаними пляжами міста та визначними пам’ятками Ризької затоки і подорож до лісопарку Дзінтарі.

Ще діти з Харківщини братимуть участь у спортивних змаганнях у «Lidl Arena» з учнями середньої школи в таких видах спорту, як: доджбол, гандбол, фаєрбол, міні-футбол та естафети.

Відвідають державну гімназію Āgenskalns, де дізнаються про повсякденне життя латвійських учнів та матимуть змогу поспілкуватись з однолітками й порівняти українську і латвійську системи освіти.