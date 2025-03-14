В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса

В понедельник, 17 марта, в Основянском районе Харькова продолжатся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

– ул. Болградская, 56 и 22 ж/б частного сектора на ул. Болградской;

– пр. Аэрокосмический, корпус 170 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;

– ТРП КП ХТС;

– насосная КП «Харьковводоканал»;

– детская поликлиника;

– 841-й микрорайон за супермаркетом «Класс» на Одесской.

Напомним, сегодня, 14 марта, в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что подачу электроэнергии приостановят с 09:00 до 17:00 в Основянском районе. Как сообщали энергетики, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.