В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В понедельник, 17 марта, в Основянском районе Харькова продолжатся аварийно-восстановительные работы.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
– ул. Болградская, 56 и 22 ж/б частного сектора на ул. Болградской;
– пр. Аэрокосмический, корпус 170 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;
– ТРП КП ХТС;
– насосная КП «Харьковводоканал»;
– детская поликлиника;
– 841-й микрорайон за супермаркетом «Класс» на Одесской.
Напомним, сегодня, 14 марта, в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что подачу электроэнергии приостановят с 09:00 до 17:00 в Основянском районе. Как сообщали энергетики, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, Основянский район, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 17 марта, в Основянском районе Харькова продолжатся аварийно-восстановительные работы.".