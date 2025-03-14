В понеділок світла не буде в одному з районів Харкова: адреси

У понеділок, 17 березня, в Основ’янському районі Харкова продовжаться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», світла не буде з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

– вул. Болградська, 56 та 22 ж/б приватного сектору по вул. Болградській;

– пр. Аерокосмічний, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;

– ТРП КП ХТМ;

– насосна КП «Харківводоканал»;

– дитяча поліклініка;

– 841-й мікрорайон за супермаркетом «Клас» на Одеській.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, в АТ «Харківобленерго» попереджали, що подачу електроенергії призупинять з 09:00 до 17:00 в Основ’янському районі. Як повідомляли енергетики, це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.