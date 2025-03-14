В понеділок світла не буде в одному з районів Харкова: адреси
Фото: АТ “Харківобленерго”
У понеділок, 17 березня, в Основ’янському районі Харкова продовжаться аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», світла не буде з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
– вул. Болградська, 56 та 22 ж/б приватного сектору по вул. Болградській;
– пр. Аерокосмічний, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;
– ТРП КП ХТМ;
– насосна КП «Харківводоканал»;
– дитяча поліклініка;
– 841-й мікрорайон за супермаркетом «Клас» на Одеській.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, в АТ «Харківобленерго» попереджали, що подачу електроенергії призупинять з 09:00 до 17:00 в Основ’янському районі. Як повідомляли енергетики, це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новини Харкова, Основянский район, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 17 березня, в Основ’янському районі Харкова продовжаться аварійно-відновлювальні роботи.".