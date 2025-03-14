Live
  • Пт 14.03.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Весняний ремонт: ями «латають» на дорогах Харківщини (фото)

Суспільство 14:25   14.03.2025
Вікторія Яковенко
Весняний ремонт: ями «латають» на дорогах Харківщини (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На державних дорогах в Харківській області триває аварійний ямковий ремонт.

«Наразі майже два десятки бригад таких підрядників як «Автомагістраль – Південь», «РДС», «Автострада» та «Харківський облавтодор» працюють на найбільш важливих та завантажених напрямках, що мають стратегічне значення. Залучено десятки машин та механізмів, із сотні фахівців, які влаштовують вирівнювальний шар, вкладаючи асфальтобетонну суміш. Тоді як фахівці Служби відновлення контролюють як хід виконання аварійних робіт, так і якість матеріалів», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Фахівці звітують: станом на 14 березня відремонтовано вже понад 18393 м² покриття.

Також триває робота з прибирання сміття та сторонніх предметів з проїзної частини, очищення лотків водовідведення, прибирання наносного ґрунту під бордюрами, додали дорожники.

У Службі просять водіїв зважати на дорожні знаки, що попереджають про проведення ремонтних робіт, знизити швидкість, бути обережними та уважними.

ремонт на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
ремонт на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
ремонт на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
ремонт на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Читайте також: Міст, зруйнований у 2022 році, відновлюють з нуля на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Тепер без Жуковського: ХАІ перейменували, чи будуть зміни для студентів
Тепер без Жуковського: ХАІ перейменували, чи будуть зміни для студентів
14.03.2025, 14:49
Весняний ремонт: ями «латають» на дорогах Харківщини (фото)
Весняний ремонт: ями «латають» на дорогах Харківщини (фото)
14.03.2025, 14:25
Новини Харкова – головне за 14 березня: «прильоти», ХАІ перейменували
Новини Харкова – головне за 14 березня: «прильоти», ХАІ перейменували
14.03.2025, 14:53
Тепло в Харкові знову б’є рекорди: вже наступний тиждень буде «холодним»
Тепло в Харкові знову б’є рекорди: вже наступний тиждень буде «холодним»
14.03.2025, 13:43
Скільки пішло з облбюджету Харківщини на ЗСУ за три роки вторгнення – ОВА
Скільки пішло з облбюджету Харківщини на ЗСУ за три роки вторгнення – ОВА
14.03.2025, 13:16
Сьогодні частина Харкова залишиться без світла: о котрій і де його не буде
Сьогодні частина Харкова залишиться без світла: о котрій і де його не буде
14.03.2025, 09:35

Новини за темою:

20:21
Провулок у центрі Харкова на місяць перекрили для транспорту від сьогодні
15:14
Комунальники Харкова ремонтують водопровід на Олексіївці та Науковій
12:32
Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання

Ви читали новину: «Весняний ремонт: ями «латають» на дорогах Харківщини (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На державних дорогах в Харківській області триває аварійний ямковий ремонт.".