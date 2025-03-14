Весняний ремонт: ями «латають» на дорогах Харківщини (фото)
На державних дорогах в Харківській області триває аварійний ямковий ремонт.
«Наразі майже два десятки бригад таких підрядників як «Автомагістраль – Південь», «РДС», «Автострада» та «Харківський облавтодор» працюють на найбільш важливих та завантажених напрямках, що мають стратегічне значення. Залучено десятки машин та механізмів, із сотні фахівців, які влаштовують вирівнювальний шар, вкладаючи асфальтобетонну суміш. Тоді як фахівці Служби відновлення контролюють як хід виконання аварійних робіт, так і якість матеріалів», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Фахівці звітують: станом на 14 березня відремонтовано вже понад 18393 м² покриття.
Також триває робота з прибирання сміття та сторонніх предметів з проїзної частини, очищення лотків водовідведення, прибирання наносного ґрунту під бордюрами, додали дорожники.
У Службі просять водіїв зважати на дорожні знаки, що попереджають про проведення ремонтних робіт, знизити швидкість, бути обережними та уважними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийный ремонт, дорожники, харківщина, ямы;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На державних дорогах в Харківській області триває аварійний ямковий ремонт.".