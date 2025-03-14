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Весенний ремонт: ямы «латают» на дорогах Харьковщины (фото)

Общество 14:25   14.03.2025
Виктория Яковенко
Весенний ремонт: ямы «латают» на дорогах Харьковщины (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На государственных дорогах в Харьковской области идет аварийный ямочный ремонт.

«Сейчас почти два десятка бригад таких подрядчиков как «Автомагистраль – Юг», «РДС», «Автострада» и «Харьковский облавтодор» работают на наиболее важных и загруженных направлениях, имеющих стратегическое значение. Привлечены десятки машин и механизмов из сотни специалистов, которые устраивают выравнивающий слой, укладывая асфальтобетонную смесь. В то время как специалисты Службы восстановления контролируют как ход выполнения аварийных работ, так и качество материалов», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Специалисты отчитываются: по состоянию на 14 марта отремонтировано уже более 18393 м² покрытия.

Также продолжается работа по уборке мусора и посторонних предметов по проезжей части, очистке лотков водоотвода, уборке наносного грунта под бордюрами, добавили дорожники.

В Службе просят водителей учитывать дорожные знаки, предупреждающие о проведении ремонтных работ, снизить скорость, быть осторожными и внимательными.

ремонт на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На государственных дорогах в Харьковской области идет аварийный ямочный ремонт.".