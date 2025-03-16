Облачно и с мокрым снегом – погода в Харькове и области на 17 марта
Фото: Василий Голосный
О том, какая будет погода завтра, 17 марта, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
В области будет облачно, ночью в юго-восточной части региона ожидаются небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью, по данным синоптиков, будет от -1°С до +4°С, днем от +4 до +9°С.
В Харькове также будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометра будут показывать от 0°С до +2°С, днем – от +6°С до +8°С.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 21:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какая будет погода завтра, 17 марта, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.".