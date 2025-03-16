Хмарно та з мокрим снігом – погода в Харкові та області на 17 березня
Фото: Василь Голосний
Про те, якою буде погода завтра, 17 березня, розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
В області буде хмарно, вночі у південно-східній частині регіону очікуються невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі, за даними синоптиків, буде від -1 до +4°С, вдень від +4 до +9°С.
У Харкові також буде хмарно із проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 0°С до +2°С, удень – від +6°С до +8°С.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 21:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, якою буде погода завтра, 17 березня, розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".