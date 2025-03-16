Хмарно та з мокрим снігом – погода в Харкові та області на 17 березня

Про те, якою буде погода завтра, 17 березня, розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

В області буде хмарно, вночі у південно-східній частині регіону очікуються невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі, за даними синоптиків, буде від -1 до +4°С, вдень від +4 до +9°С.

У Харкові також буде хмарно із проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 0°С до +2°С, удень – від +6°С до +8°С.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.