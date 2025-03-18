Семь авиаударов и 780 обстрелов: данные ОТГВ «Харьков» о сутках
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».
По данным воинов, за прошедшие сутки оккупанты нанесли семь авиационных ударов с применением 12 КАБов, задействовали 136 дронов-камикадзе, а также осуществили 780 обстрелов позиций украинских защитников.
СОУ успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска.
За прошедшие сутки противник потерял 58 человек, из них 30 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 109 единиц вооружения и военной техники, из них: шесть артсистем, РСЗО, 16 автомобилей, четыре единицы спецтехники, три средства РЭБ и 79 БпЛА.
Уничтожено: 81 укрытие для личного состава и два места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, ОТГВ "Харьков", фрон, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».".