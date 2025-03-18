Семь авиаударов и 780 обстрелов: данные ОТГВ «Харьков» о сутках

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным воинов, за прошедшие сутки оккупанты нанесли семь авиационных ударов с применением 12 КАБов, задействовали 136 дронов-камикадзе, а также осуществили 780 обстрелов позиций украинских защитников.

СОУ успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска.

За прошедшие сутки противник потерял 58 человек, из них 30 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 109 единиц вооружения и военной техники, из них: шесть артсистем, РСЗО, 16 автомобилей, четыре единицы спецтехники, три средства РЭБ и 79 БпЛА.

Уничтожено: 81 укрытие для личного состава и два места хранения боеприпасов.