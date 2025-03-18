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Сім авіаударів та 780 обстрілів: дані ОТУВ «Харків» про добу

Фронт 12:05   18.03.2025
Вікторія Яковенко
Сім авіаударів та 780 обстрілів: дані ОТУВ «Харків» про добу Фото: ОТУВ “Харків”

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними воїнів, минулої доби окупанти завдали сім авіаційних ударів із застосуванням 12 КАБів, задіяли 136 дронів-камікадзе, а також здійснили 780 обстрілів позицій українських захисників.

СОУ успішно відбили спробу ворога атакувати в районі Вовчанська.

За минулу добу супротивник втратив 58 осіб, з них 30 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 109 одиниць озброєння та військової техніки, з них: шість артсистем, РСЗВ, 16 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, три засоби РЕБ та 79 БпЛА.

Знищено: 81 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: По шести населених пунктах області вдарив ворог з авіації – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».".