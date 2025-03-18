Сім авіаударів та 780 обстрілів: дані ОТУВ «Харків» про добу

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними воїнів, минулої доби окупанти завдали сім авіаційних ударів із застосуванням 12 КАБів, задіяли 136 дронів-камікадзе, а також здійснили 780 обстрілів позицій українських захисників.

СОУ успішно відбили спробу ворога атакувати в районі Вовчанська.

За минулу добу супротивник втратив 58 осіб, з них 30 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 109 одиниць озброєння та військової техніки, з них: шість артсистем, РСЗВ, 16 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, три засоби РЕБ та 79 БпЛА.

Знищено: 81 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.