Сім авіаударів та 780 обстрілів: дані ОТУВ «Харків» про добу
Фото: ОТУВ “Харків”
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».
За даними воїнів, минулої доби окупанти завдали сім авіаційних ударів із застосуванням 12 КАБів, задіяли 136 дронів-камікадзе, а також здійснили 780 обстрілів позицій українських захисників.
СОУ успішно відбили спробу ворога атакувати в районі Вовчанська.
За минулу добу супротивник втратив 58 осіб, з них 30 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 109 одиниць озброєння та військової техніки, з них: шість артсистем, РСЗВ, 16 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, три засоби РЕБ та 79 БпЛА.
Знищено: 81 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, вовчанськ, ОТГВ "Харьков", фрон, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».".