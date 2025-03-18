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По шести населених пунктах області вдарив ворог з авіації – Генштаб ЗСУ

Україна 08:12   18.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
По шести населених пунктах області вдарив ворог з авіації – Генштаб ЗСУ

Про те, де росіяни атакували протягом доби, а також які населені пункти Харківської області обстріляв з авіації, повідомив вранці 18 березня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку Збройні сили України відбили одну атаку РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському – противник намагався наступати дев’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка”, – пишуть у ГШ.

Під авіаудари потрапили такі населені пункти області: Липці, Мартинівка, Піщане, Шабельне, Дорошівка та Мала Шапківка.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:

Читайте також: ISW: росіяни наступали по всій лінії фронту на Харківщині, але не змінили її

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 08:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де росіяни атакували протягом доби, а також які населені пункти Харківської області обстріляв з авіації, повідомив вранці 18 березня Генштаб ЗСУ.".