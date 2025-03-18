По шести населених пунктах області вдарив ворог з авіації – Генштаб ЗСУ
Про те, де росіяни атакували протягом доби, а також які населені пункти Харківської області обстріляв з авіації, повідомив вранці 18 березня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку Збройні сили України відбили одну атаку РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському – противник намагався наступати дев’ять разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка”, – пишуть у ГШ.
Під авіаудари потрапили такі населені пункти області: Липці, Мартинівка, Піщане, Шабельне, Дорошівка та Мала Шапківка.
Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:
Читайте також: ISW: росіяни наступали по всій лінії фронту на Харківщині, але не змінили її
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, обстріли, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По шести населених пунктах області вдарив ворог з авіації – Генштаб ЗСУ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 08:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де росіяни атакували протягом доби, а також які населені пункти Харківської області обстріляв з авіації, повідомив вранці 18 березня Генштаб ЗСУ.".