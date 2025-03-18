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ISW: росіяни наступали по всій лінії фронту на Харківщині, але не змінили її

Україна 07:30   18.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: росіяни наступали по всій лінії фронту на Харківщині, але не змінили її

Про те, де атакували окупанти в Харківській області, а також результати боїв повідомили 18 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку ворог марно штурмував у районі Липців та Вовчанська. Це ж стосується і Борівського напрямку: ЗС РФ намагалися наступати біля Лозової, Богуславки, Загризового, Нової Кругляківки та Новоєгорівки. Проте ЗСУ успішно відбили усі атаки.

Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Кам’янки (на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) і на захід від Петрівки (на південь від Кам’янки)“, – передають в Інституті вивчення війни.

Також бої на Куп’янському напрямку зафіксували біля Дворічної, Западного, Кутьківки, Голубівки та Петропавлівки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де атакували окупанти в Харківській області, а також результати боїв повідомили 18 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".