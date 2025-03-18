ISW: россияне наступали по всей линии фронта на Харьковщине, но не изменили ее
О том, где атаковали оккупанты в Харьковской области, а также о результатах боев сообщили 18 марта аналитики Института изучения войны (ISW).
На Харьковском направлении враг безуспешно штурмовал в районе Липцев и Волчанска. Это же касается и Боровского направления: ВС РФ пытались наступать около Лозовой, Богуславки, Загрызово, Новой Кругляковки и Новоегоровски. Однако ВСУ успешно отбили все атаки.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на восток от Каменки (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и на запад от Петровки (к югу от Каменки)», – передают в Институте изучения войны.
Также бои на Купянском направлении зафиксировали около Двуречной, Западного, Кутьковки, Голубовки и Петропавловки.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где атаковали оккупанты в Харьковской области, а также о результатах боев сообщили 18 марта аналитики Института изучения войны (ISW).".