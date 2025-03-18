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ISW: россияне наступали по всей линии фронта на Харьковщине, но не изменили ее

Украина 07:30   18.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: россияне наступали по всей линии фронта на Харьковщине, но не изменили ее

О том, где атаковали оккупанты в Харьковской области, а также о результатах боев сообщили 18 марта аналитики Института изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении враг безуспешно штурмовал в районе Липцев и Волчанска. Это же касается и Боровского направления: ВС РФ пытались наступать около Лозовой, Богуславки, Загрызово, Новой Кругляковки и Новоегоровски. Однако ВСУ успешно отбили все атаки.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на восток от Каменки (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и на запад от Петровки (к югу от Каменки)», – передают в Институте изучения войны.

Также бои на Купянском направлении зафиксировали около Двуречной, Западного, Кутьковки, Голубовки и Петропавловки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где атаковали оккупанты в Харьковской области, а также о результатах боев сообщили 18 марта аналитики Института изучения войны (ISW).".