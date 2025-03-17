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Ранена пожилая женщина – россияне дважды били по Золочевщине

Происшествия 21:07   17.03.2025
Оксана Якушко
Ранена пожилая женщина – россияне дважды били по Золочевщине Фото: ukrinform.ua

17 марта около 15:50 россияне нанесли удары КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома, здания гражданского предприятия.

Также сегодня около 16:45 вражеский FPV-дрон попал по частному жилому сектору в селе Рясное Золочевской ТГ. 69-летняя женщина получила контузию и подверглась острой реакции на стресс. Пострадавшую госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 21:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта около 15:50 россияне нанесли удары КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.".