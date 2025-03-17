Ранена пожилая женщина – россияне дважды били по Золочевщине
Фото: ukrinform.ua
17 марта около 15:50 россияне нанесли удары КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Повреждены жилые дома, здания гражданского предприятия.
Также сегодня около 16:45 вражеский FPV-дрон попал по частному жилому сектору в селе Рясное Золочевской ТГ. 69-летняя женщина получила контузию и подверглась острой реакции на стресс. Пострадавшую госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, КАБ, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 21:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта около 15:50 россияне нанесли удары КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.".