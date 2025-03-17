Ранена пожилая женщина – россияне дважды били по Золочевщине

17 марта около 15:50 россияне нанесли удары КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома, здания гражданского предприятия.

Также сегодня около 16:45 вражеский FPV-дрон попал по частному жилому сектору в селе Рясное Золочевской ТГ. 69-летняя женщина получила контузию и подверглась острой реакции на стресс. Пострадавшую госпитализировали.