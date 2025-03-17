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Поранена літня жінка – росіяни двічі били по Золочівщині

Події 21:07   17.03.2025
Оксана Якушко
Поранена літня жінка – росіяни двічі били по Золочівщині Фото: ukrinform.ua

17 березня близько 15:50 росіяни завдали ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені житлові будинки, будівлі цивільного підприємства.

Також сьогодні близько 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у селі Рясне Золочівської ТГ. 69-річна жінка отримала контузію та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 21:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня близько 15:50 росіяни завдали ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".