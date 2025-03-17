Поранена літня жінка – росіяни двічі били по Золочівщині

17 березня близько 15:50 росіяни завдали ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені житлові будинки, будівлі цивільного підприємства.

Також сьогодні близько 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у селі Рясне Золочівської ТГ. 69-річна жінка отримала контузію та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу ушпиталили.