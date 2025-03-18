По шести населенным пунктам области ударил враг из авиации – Генштаб ВСУ
О том, где россияне атаковали в течение суток, а также, какие населенные пункты Харьковской области обстрелял из авиации, сообщил утром 18 марта Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – противник пытался наступать девять раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка», – пишут в ГШ.
Под авиаудары попали такие населенные пункты области: Липцы, Мартыновка, Песчаное, Шабельное, Дорошовка и Малая Шапковка.
Потери врага, по данным Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 08:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где россияне атаковали в течение суток, а также, какие населенные пункты Харьковской области обстрелял из авиации, сообщил утром 18 марта Генштаб ВСУ.".