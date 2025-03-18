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По шести населенным пунктам области ударил враг из авиации – Генштаб ВСУ

Украина 08:12   18.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
По шести населенным пунктам области ударил враг из авиации – Генштаб ВСУ

О том, где россияне атаковали в течение суток, а также, какие населенные пункты Харьковской области обстрелял из авиации, сообщил утром 18 марта Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – противник пытался наступать девять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка», – пишут в ГШ.

Под авиаудары попали такие населенные пункты области: Липцы, Мартыновка, Песчаное, Шабельное, Дорошовка и Малая Шапковка.

Потери врага, по данным Генштаба, таковы:

Читайте также: ISW: россияне наступали по всей линии фронта на Харьковщине, но не изменили ее

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где россияне атаковали в течение суток, а также, какие населенные пункты Харьковской области обстрелял из авиации, сообщил утром 18 марта Генштаб ВСУ.".