По шести населенным пунктам области ударил враг из авиации – Генштаб ВСУ

О том, где россияне атаковали в течение суток, а также, какие населенные пункты Харьковской области обстрелял из авиации, сообщил утром 18 марта Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – противник пытался наступать девять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка», – пишут в ГШ.

Под авиаудары попали такие населенные пункты области: Липцы, Мартыновка, Песчаное, Шабельное, Дорошовка и Малая Шапковка.

Потери врага, по данным Генштаба, таковы: