Ночью еще поморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта

В четверг, 20 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 4 мороза до 1 градуса тепла, дневная — от 7 до 12 тепла.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.