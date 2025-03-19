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Ночью еще поморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта

Погода 19:57   19.03.2025
Елена Нагорная
Ночью еще поморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта Фото: Василий Голосный

В четверг, 20 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 4 мороза до 1 градуса тепла, дневная — от 7 до 12 тепла.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 19:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 20 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируют.".