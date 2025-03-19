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Вночі ще поморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня

Погода 19:57   19.03.2025
Олена Нагорна
Вночі ще поморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня Фото: Василь Голосний

У четвер, 20 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 9 до 11 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 4 морозу до 1 градуса тепла, денна – від 7 до 12 тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 19:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 20 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Опади не прогнозують.".