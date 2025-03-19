Вночі ще поморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня

У четвер, 20 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 9 до 11 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 4 морозу до 1 градуса тепла, денна – від 7 до 12 тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.