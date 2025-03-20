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Харьковский метрополитен переплатил миллион за топливо: дело рассмотрит суд

Общество 17:29   20.03.2025
Елена Нагорная
Харьковский метрополитен переплатил миллион за топливо: дело рассмотрит суд КП «Харьковский метрополитен»

Поставщик топлива получил от КП «Харьковский метрополитен» на 1,1 миллиона гривен больше, чем должен был бы, считает прокуратура. Вернуть указанную сумму она будет требовать от фирмы в Хозяйственном суде Харьковской области.

Договор на закупку топлива метрополитен и ООО заключили в июне 2023 года, но через несколько месяцев согласились изменить стоимость топлива, аргументируя десятью дополнительными соглашениями, информирует областная прокуратура.

В результате цена литра бензина А-92 выросла на 17,29 %, А-95 — на 14,87 %, дизельного топлива — более чем на 16%, газа нефтяного сжиженного — почти наполовину. При этом объемы поставок уменьшились. Фактически это привело к полному нивелированию результатов закупки по процедуре открытых торгов.

«ООО ссылается на ценовые справки Харьковской торгово-промышленной палаты. Однако они не являются надлежащими доказательствами колебания цены, поскольку указанные документы лишь констатируют уровень средневзвешенных цен купли-продажи товара на определенные промежутки времени и не доказывают ее колебания. Документ об изменении цены должен содержать надлежащее подтверждение изложенных в нем данных, проведенных исследований колебания рынка, источников информации и т.д.», — утверждают в ведомстве.

Прокуратура подала иск в интересах государства к фирме и будет требовать в суде признать недействительными дополнительные соглашения к договору и вернуть бюджетные средства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 17:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поставщик топлива получил от КП «Харьковский метрополитен» на 1,1 миллиона гривен больше, чем должен был бы, считает прокуратура.".