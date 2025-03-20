Харьковский метрополитен переплатил миллион за топливо: дело рассмотрит суд
Поставщик топлива получил от КП «Харьковский метрополитен» на 1,1 миллиона гривен больше, чем должен был бы, считает прокуратура. Вернуть указанную сумму она будет требовать от фирмы в Хозяйственном суде Харьковской области.
Договор на закупку топлива метрополитен и ООО заключили в июне 2023 года, но через несколько месяцев согласились изменить стоимость топлива, аргументируя десятью дополнительными соглашениями, информирует областная прокуратура.
В результате цена литра бензина А-92 выросла на 17,29 %, А-95 — на 14,87 %, дизельного топлива — более чем на 16%, газа нефтяного сжиженного — почти наполовину. При этом объемы поставок уменьшились. Фактически это привело к полному нивелированию результатов закупки по процедуре открытых торгов.
«ООО ссылается на ценовые справки Харьковской торгово-промышленной палаты. Однако они не являются надлежащими доказательствами колебания цены, поскольку указанные документы лишь констатируют уровень средневзвешенных цен купли-продажи товара на определенные промежутки времени и не доказывают ее колебания. Документ об изменении цены должен содержать надлежащее подтверждение изложенных в нем данных, проведенных исследований колебания рынка, источников информации и т.д.», — утверждают в ведомстве.
Прокуратура подала иск в интересах государства к фирме и будет требовать в суде признать недействительными дополнительные соглашения к договору и вернуть бюджетные средства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП "Харьковский метрополитен", новости Харькова, переплата, топливо, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 17:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поставщик топлива получил от КП «Харьковский метрополитен» на 1,1 миллиона гривен больше, чем должен был бы, считает прокуратура.".