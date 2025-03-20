Харьковский метрополитен переплатил миллион за топливо: дело рассмотрит суд

Поставщик топлива получил от КП «Харьковский метрополитен» на 1,1 миллиона гривен больше, чем должен был бы, считает прокуратура. Вернуть указанную сумму она будет требовать от фирмы в Хозяйственном суде Харьковской области.

Договор на закупку топлива метрополитен и ООО заключили в июне 2023 года, но через несколько месяцев согласились изменить стоимость топлива, аргументируя десятью дополнительными соглашениями, информирует областная прокуратура.

В результате цена литра бензина А-92 выросла на 17,29 %, А-95 — на 14,87 %, дизельного топлива — более чем на 16%, газа нефтяного сжиженного — почти наполовину. При этом объемы поставок уменьшились. Фактически это привело к полному нивелированию результатов закупки по процедуре открытых торгов.

«ООО ссылается на ценовые справки Харьковской торгово-промышленной палаты. Однако они не являются надлежащими доказательствами колебания цены, поскольку указанные документы лишь констатируют уровень средневзвешенных цен купли-продажи товара на определенные промежутки времени и не доказывают ее колебания. Документ об изменении цены должен содержать надлежащее подтверждение изложенных в нем данных, проведенных исследований колебания рынка, источников информации и т.д.», — утверждают в ведомстве.

Прокуратура подала иск в интересах государства к фирме и будет требовать в суде признать недействительными дополнительные соглашения к договору и вернуть бюджетные средства.