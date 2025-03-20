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Харківський метрополітен переплатив мільйон за пальне: справу розгляне суд

Суспільство 17:29   20.03.2025
Олена Нагорна
Харківський метрополітен переплатив мільйон за пальне: справу розгляне суд Фото: КП “Харківський метрополітен”

Постачальник пального отримав від КП «Харківський метрополітен» на 1,1 мільйона гривень більше, ніж мав би, вважає прокуратура. Повернути вказану суму вона вимагатиме від фірми у Господарському суді Харківської області.

Договір на закупівлю пального метрополітен та ТОВ уклали у червні 2023 року, але за кілька місяців погодилися змінити його вартість, аргументуючи десятьма додатковими угодами, інформує обласна прокуратура.

У результаті ціна літра бензину А-92 зросла на 17,29%, А-95 – на 14,87%, дизельного пального – більш ніж на 16%, газу нафтового зрідженого – майже наполовину. При цьому обсяги постачання зменшилися. Фактично це призвело до повного нівелювання результатів закупівлі за процедурою відкритих торгів.

“ТОВ посилається на цінові довідки Харківської торгово-промислової палати. Проте вони не є належними доказами коливання ціни, оскільки вказані документи лише констатують рівень середньозважених цін купівлі-продажу товару на певні проміжки часу та не доводять її коливання. Документ про зміну ціни повинен містити належне підтвердження викладених в ньому даних, проведених досліджень коливання ринку, джерел інформації тощо”, – стверджують у відомстві.

Прокуратура подала позов на користь держави до фірми й вимагатиме в суді визнати недійсними додаткові угоди до договору та повернути бюджетні кошти.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 17:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постачальник пального отримав від КП «Харківський метрополітен» на 1,1 мільйона гривень більше, ніж мав би, вважає прокуратура.".