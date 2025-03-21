В Харькове произошел пожар: с девятого этажа спасли мужчину (фото)

В 12:35 возник пожар на последнем этаже в девятиэтажке на Аэрокосмическом проспекте.

«На балконе и в жилой комнате горели домашние вещи на площади 10 м кв. В задымленном помещении находился 29-летний мужчина, который не мог самостоятельно выйти наружу. Поэтому чрезвычайники немедленно вынесли мужчину на свежий воздух», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Причина возникновения возгорания устанавливается.