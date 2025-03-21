В Харькове произошел пожар: с девятого этажа спасли мужчину (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В 12:35 возник пожар на последнем этаже в девятиэтажке на Аэрокосмическом проспекте.
«На балконе и в жилой комнате горели домашние вещи на площади 10 м кв. В задымленном помещении находился 29-летний мужчина, который не мог самостоятельно выйти наружу. Поэтому чрезвычайники немедленно вынесли мужчину на свежий воздух», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:35 возник пожар на последнем этаже в девятиэтажке на Аэрокосмическом проспекте.".