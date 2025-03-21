ГСЧС: 25 пожаров потушили спасатели за сутки на Харьковщине, есть пострадавшие

О последствиях пожаров, которые возникли в течение суток в Харьковской области, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Накануне около 14:00 в Циркунах начался пожар в результате вражеских обстрелов.

«Горела облицовка хозяйственной постройки и солома на общей площади около 20 м кв., а также сухая трава на открытой территории на площади 300 м. кв.», – пишут спасатели.

А в 13:45 в Берестине произошел уже бытовой пожар в частном доме.

«Сотрудниками ГСЧС была спасена 72-летняя женщина. Площадь пожара составила 150 м. кв. Причина его возникновения устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Также спасатели ликвидировали 21 пожар в природных экосистемах региона, всего горело 6 гектаров, отметили специалисты.