Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

ГСЧС: 25 пожаров потушили спасатели за сутки на Харьковщине, есть пострадавшие

Происшествия 08:27   21.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 25 пожаров потушили спасатели за сутки на Харьковщине, есть пострадавшие

О последствиях пожаров, которые возникли в течение суток в Харьковской области, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. 

Накануне около 14:00 в Циркунах начался пожар в результате вражеских обстрелов. 

«Горела облицовка хозяйственной постройки и солома на общей площади около 20 м кв., а также сухая трава на открытой территории на площади 300 м. кв.», – пишут спасатели. 

А в 13:45 в Берестине произошел уже бытовой пожар в частном доме. 

«Сотрудниками ГСЧС была спасена 72-летняя женщина. Площадь пожара составила 150 м. кв. Причина его возникновения устанавливается», – добавили в ГСЧС. 

Также спасатели ликвидировали 21 пожар в природных экосистемах региона, всего горело 6 гектаров, отметили специалисты.

Читайте также: Новости Харькова – главное за 21 марта: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
20.03.2025, 21:48
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
20.03.2025, 14:27
Новости Харькова – главное за 21 марта: атака беспилотников, бои на севере
Новости Харькова – главное за 21 марта: атака беспилотников, бои на севере
21.03.2025, 08:52
Сегодня 21 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 марта: какой праздник и день в истории
21.03.2025, 06:00
Заплатить за воду и реструктуризировать долги харьковчане могут по-домашнему
Заплатить за воду и реструктуризировать долги харьковчане могут по-домашнему
20.03.2025, 21:27
Накануне беспилотники атаковали Харьковщину: есть разрушения, возникли пожары
Накануне беспилотники атаковали Харьковщину: есть разрушения, возникли пожары
21.03.2025, 08:50

Новости по теме:

09:02
Утром в Чугуевском районе в огне погибла женщина – подробности от ГСЧС
08:23
ГСЧС: 31 пожар тушили в экосистемах региона, есть погибшие из-за «прилетов»
10:32
ГСЧС: 21 пожар тушили на Харьковщине, есть пострадавшие и госпитализированные
08:22
Десять пожаров возникло на Харьковщине за сутки, есть двое пострадавших
08:16
Частный дом горел в Купянске из-за обстрела, пострадала пожилая женщина – ГСЧС

Вы читали новость: «ГСЧС: 25 пожаров потушили спасатели за сутки на Харьковщине, есть пострадавшие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 08:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях пожаров, которые возникли в течение суток в Харьковской области, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. ".