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Новости Харькова – главное за 21 марта: как прошла ночь

Украина 07:07   21.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 21 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Семь с половиной часов длилась тревога на Харьковщине

В 20:23 Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении ударных БпЛА. Угроза возникла для Харькова и области, прозвучала тревога.

Позже добавилась еще и активность вражеской авиации.

Беспилотники продолжали атаковать регион и до и после полуночи. А в 02:26 украинские защитники передали, что добавилась новая опасность для прифронтовых областей.

Отбой тревоги на Харьковщине объявили в 03:56. Таким образом она беспрерывно звучала семь с половиной часов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".