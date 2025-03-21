Новости Харькова – главное за 21 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
Семь с половиной часов длилась тревога на Харьковщине
В 20:23 Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении ударных БпЛА. Угроза возникла для Харькова и области, прозвучала тревога.
Позже добавилась еще и активность вражеской авиации.
Беспилотники продолжали атаковать регион и до и после полуночи. А в 02:26 украинские защитники передали, что добавилась новая опасность для прифронтовых областей.
Отбой тревоги на Харьковщине объявили в 03:56. Таким образом она беспрерывно звучала семь с половиной часов.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".