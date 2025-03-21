Новости Харькова – главное за 21 марта: как прошла ночь

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07:07

Семь с половиной часов длилась тревога на Харьковщине

В 20:23 Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении ударных БпЛА. Угроза возникла для Харькова и области, прозвучала тревога.

Позже добавилась еще и активность вражеской авиации.

Беспилотники продолжали атаковать регион и до и после полуночи. А в 02:26 украинские защитники передали, что добавилась новая опасность для прифронтовых областей.

Отбой тревоги на Харьковщине объявили в 03:56. Таким образом она беспрерывно звучала семь с половиной часов.