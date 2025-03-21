Новини Харкова – головне за 21 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Сім із половиною годин тривала тривога на Харківщині
О 20:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування ударних БпЛА. Загроза виникла для Харкова та області, пролунала тривога.
Згодом додалася ще й активність ворожої авіації.
Безпілотники продовжували атакувати регіон і до і після опівночі. А о 02:26 українські захисники передали, що додалася нова небезпека для прифронтових областей.
Відбій тривоги на Харківщині оголосили о 03:56. Таким чином вона безперервно звучала сім із половиною годин.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".