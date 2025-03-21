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Новини Харкова – головне за 21 березня: як минула ніч

Україна 07:07   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 21 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Сім із половиною годин тривала тривога на Харківщині

О 20:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування ударних БпЛА. Загроза виникла для Харкова та області, пролунала тривога.

Згодом додалася ще й активність ворожої авіації.

Безпілотники продовжували атакувати регіон і до і після опівночі. А о 02:26 українські захисники передали, що додалася нова небезпека для прифронтових областей.

Відбій тривоги на Харківщині оголосили о 03:56. Таким чином вона безперервно звучала сім із половиною годин.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".