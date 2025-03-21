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ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі

Події 08:27   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі

Про наслідки пожеж, які виникли протягом доби у Харківській області, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області. 

Напередодні близько 14:00 у Циркунах розпочалася пожежа внаслідок ворожих обстрілів. 

«Горіло облицювання господарчої споруди та солома на загальній площі близько 20 м. кв., а також суха трава на відкритій території на площі 300 м. кв.», – пишуть рятувальники. 

А о 13:45 у Берестині сталася вже побутова пожежа у приватному будинку. 

«Співробітниками ДСНС була врятована 72-річна жінка. Площа пожежі склала 150 м кв. Причина її виникнення встановлюється», – додали у ДСНС. 

Також рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах регіону, всього горіло 6 гектарів, зазначили фахівці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 08:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки пожеж, які виникли протягом доби у Харківській області, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".