ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі
Про наслідки пожеж, які виникли протягом доби у Харківській області, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Напередодні близько 14:00 у Циркунах розпочалася пожежа внаслідок ворожих обстрілів.
«Горіло облицювання господарчої споруди та солома на загальній площі близько 20 м. кв., а також суха трава на відкритій території на площі 300 м. кв.», – пишуть рятувальники.
А о 13:45 у Берестині сталася вже побутова пожежа у приватному будинку.
«Співробітниками ДСНС була врятована 72-річна жінка. Площа пожежі склала 150 м кв. Причина її виникнення встановлюється», – додали у ДСНС.
Також рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах регіону, всього горіло 6 гектарів, зазначили фахівці.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 21 березня: як минула ніч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: возгорания, ГСЧС, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 08:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки пожеж, які виникли протягом доби у Харківській області, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".