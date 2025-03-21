ДСНС: 25 пожеж загасили рятувальники за добу на Харківщині, є постраждалі

Про наслідки пожеж, які виникли протягом доби у Харківській області, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Напередодні близько 14:00 у Циркунах розпочалася пожежа внаслідок ворожих обстрілів.

«Горіло облицювання господарчої споруди та солома на загальній площі близько 20 м. кв., а також суха трава на відкритій території на площі 300 м. кв.», – пишуть рятувальники.

А о 13:45 у Берестині сталася вже побутова пожежа у приватному будинку.

«Співробітниками ДСНС була врятована 72-річна жінка. Площа пожежі склала 150 м кв. Причина її виникнення встановлюється», – додали у ДСНС.

Також рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах регіону, всього горіло 6 гектарів, зазначили фахівці.