У Харкові сталася пожежа: з дев’ятого поверху врятували чоловіка (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
О 12:35 виникла пожежа на останньому поверсі в дев’ятиповерхівці на проспекті Аерокосмічному.
«На балконі та в житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 10 м кв. У задимленому приміщенні перебував 29-річний чоловік, який не міг самостійно вийти назовні. Тож надзвичайники негайно винесли чоловіка на свіже повітря», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
Причина виникнення загоряння встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:35 виникла пожежа на останньому поверсі в дев’ятиповерхівці на проспекті Аерокосмічному.".