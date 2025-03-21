У Харкові сталася пожежа: з дев’ятого поверху врятували чоловіка (фото)

О 12:35 виникла пожежа на останньому поверсі в дев’ятиповерхівці на проспекті Аерокосмічному.

«На балконі та в житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 10 м кв. У задимленому приміщенні перебував 29-річний чоловік, який не міг самостійно вийти назовні. Тож надзвичайники негайно винесли чоловіка на свіже повітря», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Причина виникнення загоряння встановлюється.