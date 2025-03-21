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У Харкові сталася пожежа: з дев’ятого поверху врятували чоловіка (фото)

Події 14:37   21.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові сталася пожежа: з дев’ятого поверху врятували чоловіка (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

О 12:35 виникла пожежа на останньому поверсі в дев’ятиповерхівці на проспекті Аерокосмічному.

«На балконі та в житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 10 м кв. У задимленому приміщенні перебував 29-річний чоловік, який не міг самостійно вийти назовні. Тож надзвичайники негайно винесли чоловіка на свіже повітря», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 14:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:35 виникла пожежа на останньому поверсі в дев’ятиповерхівці на проспекті Аерокосмічному.".