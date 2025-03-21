Говорив про велич «русского медведя»: ймовірного фаната РФ знайшли в Харкові

Про те, що у проросійській позиції підозрюють 46-річного харків’янина – ймовірного шанувальника Російської Федерації, розповіли в облпрокуратурі.

За даними слідства, переважно свою проросійську позицію можливий зрадник висловлював у соцмережах.

“Перекручуючи історичні факти, підозрюваний писав про «освободительную операцию», звинувачував українських оборонців у обстрілах «мирних мешканців Донбасу» та розповідав про велич «русского медведя». При цьому чоловік не заперечував, що його рідний Харків обстрілюють саме російські військові”, – зазначають у прокуратурі.

Однак це чоловік пояснював тим, що президент РФ просто не має іншого вибору.

“Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи”, – додали правоохоронці.

Чоловіку вже вручили підозру, уточнили у прокуратурі.