Говорив про велич «русского медведя»: ймовірного фаната РФ знайшли в Харкові
Про те, що у проросійській позиції підозрюють 46-річного харків’янина – ймовірного шанувальника Російської Федерації, розповіли в облпрокуратурі.
За даними слідства, переважно свою проросійську позицію можливий зрадник висловлював у соцмережах.
“Перекручуючи історичні факти, підозрюваний писав про «освободительную операцию», звинувачував українських оборонців у обстрілах «мирних мешканців Донбасу» та розповідав про велич «русского медведя». При цьому чоловік не заперечував, що його рідний Харків обстрілюють саме російські військові”, – зазначають у прокуратурі.
Однак це чоловік пояснював тим, що президент РФ просто не має іншого вибору.
“Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи”, – додали правоохоронці.
Чоловіку вже вручили підозру, уточнили у прокуратурі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: колаборант, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 11:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у проросійській позиції підозрюють 46-річного харків’янина – ймовірного шанувальника Російської Федерації, розповіли в облпрокуратурі.".