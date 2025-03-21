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Говорив про велич «русского медведя»: ймовірного фаната РФ знайшли в Харкові

Події 11:37   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Говорив про велич «русского медведя»: ймовірного фаната РФ знайшли в Харкові

Про те, що у проросійській позиції підозрюють 46-річного харків’янина – ймовірного шанувальника Російської Федерації, розповіли в облпрокуратурі.

За даними слідства, переважно свою проросійську позицію можливий зрадник висловлював у соцмережах.

Перекручуючи історичні факти, підозрюваний писав про «освободительную операцию», звинувачував українських оборонців у обстрілах «мирних мешканців Донбасу» та розповідав про велич «русского медведя». При цьому чоловік не заперечував, що його рідний Харків обстрілюють саме російські військові”, – зазначають у прокуратурі.

Однак це чоловік пояснював тим, що президент РФ просто не має іншого вибору.

“Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи”, – додали правоохоронці.

Чоловіку вже вручили підозру, уточнили у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 11:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у проросійській позиції підозрюють 46-річного харків’янина – ймовірного шанувальника Російської Федерації, розповіли в облпрокуратурі.".