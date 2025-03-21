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Говорил о величии «русского медведя»: вероятного фаната РФ нашли в Харькове

Происшествия 11:37   21.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Говорил о величии «русского медведя»: вероятного фаната РФ нашли в Харькове

О том, что в пророссийской позиции подозревают 46-летнего харьковчанина – вероятного поклонника Российской Федерации, рассказали в облпрокуратуре.

По данным следствия, в основном свою пророссийскую позицию возможный предатель высказывал в соцсетях.

«Перекручивая исторические факты, подозреваемый писал об «освободительной операции», обвинял украинских защитников в обстрелах «мирных жителей Донбасса» и рассказывал о величии «русского медведя». При этом мужчина не отрицал, что его родной Харьков обстреливают именно российские военные», – отмечают в прокуратуре.

Однако это мужчина объяснял тем, что у президента РФ просто нет другого выбора.

«Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы», – добавили правоохранители.

Мужчине уже вручили подозрение, уточнили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 11:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в пророссийской позиции подозревают 46-летнего харьковчанина, рассказали в облпрокуратуре.".