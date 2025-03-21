Говорил о величии «русского медведя»: вероятного фаната РФ нашли в Харькове
О том, что в пророссийской позиции подозревают 46-летнего харьковчанина – вероятного поклонника Российской Федерации, рассказали в облпрокуратуре.
По данным следствия, в основном свою пророссийскую позицию возможный предатель высказывал в соцсетях.
«Перекручивая исторические факты, подозреваемый писал об «освободительной операции», обвинял украинских защитников в обстрелах «мирных жителей Донбасса» и рассказывал о величии «русского медведя». При этом мужчина не отрицал, что его родной Харьков обстреливают именно российские военные», – отмечают в прокуратуре.
Однако это мужчина объяснял тем, что у президента РФ просто нет другого выбора.
«Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы», – добавили правоохранители.
Мужчине уже вручили подозрение, уточнили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 11:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в пророссийской позиции подозревают 46-летнего харьковчанина, рассказали в облпрокуратуре.".