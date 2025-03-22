Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 23 марта, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 12 до 14 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 11 до 16.
Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.
Читайте также: В экопарк привезли фаната яблок из-под Купянска (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 23 марта, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.".