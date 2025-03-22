Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта

В воскресенье, 23 марта, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 12 до 14 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 11 до 16.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.