Live
  • Сб 22.03.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта

Погода 21:00   22.03.2025
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 23 марта, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 12 до 14 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 11 до 16.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.

Читайте также: В экопарк привезли фаната яблок из-под Купянска (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Стрельба в центре Харькова: парня положили лицом в пол (видео спецоперации)
Стрельба в центре Харькова: парня положили лицом в пол (видео спецоперации)
22.03.2025, 18:33
Как обрезать плодовые деревья: агроном из Харькова — кратко об основном 📹
Как обрезать плодовые деревья: агроном из Харькова — кратко об основном 📹
22.03.2025, 10:00
Новости Харькова — главное за 22 марта: стрельба у ТРЦ, приезжал Зеленский
Новости Харькова — главное за 22 марта: стрельба у ТРЦ, приезжал Зеленский
22.03.2025, 20:23
За день до переговоров: Зеленский в Харькове совещался с Сырским (видео)
За день до переговоров: Зеленский в Харькове совещался с Сырским (видео)
22.03.2025, 20:00
Свет отключат в части Харькова на полдня в воскресенье — адреса
Свет отключат в части Харькова на полдня в воскресенье — адреса
22.03.2025, 10:26
Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине
Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине
22.03.2025, 19:10

Новости по теме:

20:15
Будет дождь: прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области
22:01
Россияне штурмуют Волчанск по трупам своих под прикрытием дождя и снега 📹
13:46
Снег, ледяной дождь и ливень: на Харьковщину надвигается циклон (видео)
20:02
Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января
17:02
Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде

Вы читали новость: «Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 23 марта, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.".