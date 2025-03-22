Live
  • Сб 22.03.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня

Погода 21:00   22.03.2025
Олена Нагорна
Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня Фото: Василь Голосний

У неділю, 23 березня, уночі на Харківщині опади не прогнозують. Вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ, у Харкові без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 12 до 14 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 0 до 5 градусів тепла, денна – від 11 до 16.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Читайте також: В екопарк привезли фаната яблук з-під Куп’янська (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
За день до переговорів: Зеленський провів у Харкові нараду із Сирським (відео)
За день до переговорів: Зеленський провів у Харкові нараду із Сирським (відео)
22.03.2025, 20:00
Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня
Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня
22.03.2025, 21:00
РФ знищує Куп’янськ, ризики наступу на півночі Харківщини: огляд фронту
РФ знищує Куп’янськ, ризики наступу на півночі Харківщини: огляд фронту
22.03.2025, 18:12
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
21.03.2025, 11:29
Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині
Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині
22.03.2025, 19:10
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і бригади «Хартія» (відео)
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і бригади «Хартія» (відео)
22.03.2025, 19:29

Новини за темою:

20:15
Буде дощ: прогноз погоди на 16 березня у Харкові та області
22:01
Росіяни штурмують Вовчанськ по трупах своїх під прикриттям дощу та снігу 📹
13:46
Сніг, крижаний дощ та злива: на Харківщину насувається циклон (відео)
20:02
Дощ, місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 3 січня
17:02
Циклон йде на Харківщину: дорожники попередили про дощ, сніг і ожеледицю

Ви читали новину: «Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 23 березня, уночі на Харківщині опади не прогнозують. Вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ, у Харкові без опадів.".