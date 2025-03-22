Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 23 березня, уночі на Харківщині опади не прогнозують. Вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ, у Харкові без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 12 до 14 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 0 до 5 градусів тепла, денна – від 11 до 16.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 23 березня, уночі на Харківщині опади не прогнозують. Вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ, у Харкові без опадів.".