Россия разбомбила пункт медпомощи на Харьковщине, есть прилет БпЛА — ГСЧС

За минувшие сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов возникли два пожара, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Есть пострадавшая.

«Вечером враг сбросил управляемую авиабомбу на поселок Боровая Изюмского района. Взрыв разрушил частный дом, в котором загорелись его разрушенные конструктивные элементы на площади 10 м кв. Также повреждены еще пять частных домов, модульное здание пункта медицинской помощи и два автомобиля скорой. Из одного из поврежденных частных домов чрезвычайники спасли 70-летнюю женщину. С минно-взрывными ранениями ее госпитализировали в больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.

Также спасатели проинформировали, что ночью БпЛА ударил по крыше админздания в поселке Печенеги. Возник пожар на площади 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В целом за сутки в регионе возникло 79 пожаров. Из них 69 — в экосистемах (горело около 62 га). В Лозовой спасли мужчину 1948 года рождения. В его квартире из-за неосторожного курения загорелся мусор в ванной. Пожар ликвидировали.